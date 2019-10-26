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اتباع نظام غذائى قليل الملح قد يمنع الإصابة بالخرف

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:55 ص
اتباع نظام غذائى
اتباع نظام غذائى قليل الملح قد يمنع الإصابة بالخرف
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أ ش أ
أفادت دراسة طبية أن اتباع نظام غذائي قليل الملح يحافظ على الأوعية الدموية السليمة في المخ، ويبعد شبح الإصابة بالخرف.

وقال الدكتور جوزيبى فاراكو أستاذ مساعد علم الأعصاب فى كلية الطب جامعة "نيويورك" :" تقترح دراستنا آلية جديدة يتوسط بها الملح للإعاقة المعرفية وتوفر أيضًا دليلًا إضافيًا على وجود صلة بين العادات الغذائية والوظيفة المعرفية".

وتعتمد الدراسة الحالية على الأبحاث التى نشرت فى العام الماضى فى مجلة "طبيعة العلوم العصبية" الطبية .. وقد وجدت الدراسة ، أن إتباع نظام غذائى غنى بالملح يتسبب فى إصابة الفئران بالخرف ، حيث أصبحت القوارض غير قادرة على إكمال المهام المعيشية اليومية مثل بناء أعشاشها ، وكان لديها مشاكل فى إجتياز إختبارات الذاكرة .

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