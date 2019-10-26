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تعليم

تعليم الوادي الجديد يحصد المركزين الأول والثاني بمراكز تنمية القدرات والمبدعين صيف 2019

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
تعليم الوادى الجديد
تعليم الوادى الجديد
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قســم التعليم
أعلنت منال عبد الوهاب، القائم بأعمال مدير تعليم الوادى الجديد، فوز قطاع التعليم بالمحافظة بالمركز الأول والثانى بمراكز تنمية القدرات والمبدعين للنشاط الصيفى ( ٢٠١٩ ) فى مسابقة الإشغال الفنية والتعبير المجسم (القطاع الثانى).

وأكدت منال عبد الوهاب، فى بيان، فوز مدرسة الشهيد طلعت رياض التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، بمسابقة الأشكال الفنية والتعبير المجسم، وفوز مدرسة الأمل الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الثاني بمسابقة التعبير الفنى والتصميم الفني.

وتوجهت منال عبد الوهاب، القائم بأعمال مدير تعليم الوادى الجديد، بخالص التهنئة والتقدير لإدارتي الخارجة والداخلة والمدارس الفائزة وكذا لأسرة التربية الفنية لتحقيق هذا التميز الذى يرتقى بالأنشطة التربوية بقطاعنا التعليمى.

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