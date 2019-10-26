لبنان الكرامة والشعب العنيد.. رسالة مؤثرة لـ سيرين عبد النور لبلادها

نشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر حسابها بموقع إنستجرام رسالة مؤثرة لبلدها لبنان بسبب الأوضاع غير المستقرة التى تمر به.



قالت سيرين عبد النور: "شو صاير ببلد سألوني العيد مزروعة عالداير نار و بواريد".



وأضافت سيرين عبدالنور: "قلتلن بلدنا عم يخلق جدي , لبنان الكرامي و الشعب العنيد , كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك".



وأكدت سيرين عبدالنور: "وإذا نحنا إتفرقنا بيجمعنا حبك , حبة من ترابك بكنوز الدنيي , بحبك يا لبنان يا وطني".



ويستمر الغضب مسيطرا على الشعب اللبناني بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وفشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول جذرية لها.

