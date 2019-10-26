Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لبنان الكرامة والشعب العنيد.. رسالة مؤثرة لـ سيرين عبد النور لبلادها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:40 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر حسابها بموقع إنستجرام رسالة مؤثرة لبلدها لبنان بسبب الأوضاع غير المستقرة التى تمر به.

قالت سيرين عبد النور: "شو صاير ببلد سألوني العيد مزروعة عالداير نار و بواريد".

وأضافت سيرين عبدالنور: "قلتلن بلدنا عم يخلق جدي , لبنان الكرامي و الشعب العنيد , كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك".

وأكدت سيرين عبدالنور: "وإذا نحنا إتفرقنا بيجمعنا حبك , حبة من ترابك بكنوز الدنيي , بحبك يا لبنان يا وطني".

ويستمر الغضب مسيطرا على الشعب اللبناني بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وفشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول جذرية لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد تساعية ليستر سيتي.. أكبر 15 هزيمة مذلة في تاريخ الدوري الإنجليزي

تحذير خطير.. الشامبو يتسبب في السمنة وزيادة الوزن

مدرب يصفع لاعبيه بقوة بسبب أدائهم السيئ .. فيديو

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن فتح صفحة جديدة مع الأهلي.. مرتضى منصور يعود لمهاجمة الخطيب.. محمد صلاح يقترب من معادلة رقم تاريخي لأسطورة ليفربول

بالصور.. جمال الخريف فى مشروعات هشام طلعت مصطفى بعدسة سكان مدينتى والرحاب

تريند الفن.. محمود ياسين بسبب دموع ابنه عمرو.. والفيل الأزرق 2 حاضر بالإيرادات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان رمادى ملفت.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

تحسن الطقس بالبحيرة وتواصل شفط مياه الأمطار من الشوارع والمدارس

بمكياج صاخب.. بسمة تستعرض جمالها على إنستجرام