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اقتصاد

إطلاق أول إنسان آلي لتقديم القهوة والمشروبات بالمعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمطاعم

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
يشهد المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمطاعم HACE - HOTEL EXPO""، والذي ينطلق بعد غد الاثنين في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى 31 اكتوبر الجاري إطلاق أول لأول مرة في مصر، أول إنسان آلي- روبوت باريستا Yumi- یقوم بتقدیم القهوة والمشروبات للزائرین في تجربة فریدة من نوعها.

ونوه عمر غرغار، رئيس مجلس إدارة شركة كيمبو مصر إحدى الشركات المشاركة بالمعرض،إلى أنه من المنتظر أن يتم ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى ، خاصة وأن السوق المصرية من أهم الأسواق في المنطقة من حيث عدد السكان ومعدلات النمو الاقتصادي، والشركة تسعي لتكثيف استثماراتها في مصر، وهو ما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ؛ حيث تستهدف زيادة عدد العاملين لديها الي أكثر من 700 موظف في قطاعات الأغذية والمشروعات والتوزيع بنهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يتم خلال المعرض تقديم أحدث منتجات القهوة ذات الجودة العالية، فضلا عن اتاحة أفضل وأحدث الحلول التكنولوجية المتطورة في مجال صناعة الضيافة،اضافة الى الاعلان عن الخطط لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بقطاع المشروبات.

ولفت الى اهمية المشاركة فى الفعاليات والمعارض الدولية والمحلية للتعريف بمنتجاتنا ، وطرح مميزات مجال صناعة وتجارة وتقديم القهوة، لتلبية الاحتياجات المتطورة لجميع الفنادق والمطاعم والكافيهات الموجودة في السوق المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم عرض الإنسان الآلي في المعرض والاستعانة به خلال المرحلة المقبلة داخل سلسلة المطاعم والكافيهات التي أنشأتها كيمبو في مصر،لافتا إلى أنه سيتم استضافة عددا من الشخصيات الهامة في المعرض هذا العام مثل القنصل الايطالي في مصر ورئيس وأعضاء غرفة التجارة الايطالية، ومدير مشروع الألف مصنع في مصر بالاضافة الي عدد من التجار والوكلاء في السوق المحلية.
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