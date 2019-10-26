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سيارات

قائمة أسعار دفسك DFSC الصينية اليوم في مصر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:02 م
دفسك ايجل 580
دفسك ايجل 580
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار دفسك DFSC الصينية اليوم في مصر 26-10-2019.

glory dfsk
دفسك

glory
جلوري تبدأ من 178.000 جنيه حتى 208.000 جنيه لأعلى فئة

دفسك ايجل 580
glory eagle 580
ايجل 580 بسعر 313.000 جنيه

glory 330
جلوري 330 تبدأ من 185.000 جنيه حتى 205.000 جنيه لأعلى فئة
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