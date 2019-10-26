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منوعات

احترس.. 4 خطوات تكشف لك أن مكالمتك يتم تسجيلها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يقوم بعض الأشخاص والشركات بتسجيل المكالمات الهاتفية لعدة أغراض، إما تقنية أو إما للرجوع إليها لاحقًا، وغيرها من الأسباب، ولكن يعتبر تسجيل المكالمات دون إذن الطرف الآخر جريمة قانونية يكن لك الحق في التدخل القانوني إذا لم يتم إعلامك بأن المكالمة ستسجل، لذا إليك عدة خطوات لمعرفة ما إا كانت المكالمة مسجلة أم لا. 

الخطوة الأولى
انتبه إلى الرسائل المسجلة التي تسبق مكالمتك الهاتفية إلى شركة أو وكالة حكوميةأو غيرها، حيث تقوم رسالة صوتية بتنبهك ان المكالمة قد تكون مسجلة لضمان مستوى الخدمة.

الخطوة الثانية
استمع إلى صوت ضجيج تنبيه منتظم أثناء المكالمة الهاتفية، تتطلب بعض الدول هذه الإشارة المسموعة لتنبيه مستخدمي الهاتف بأن التسجيل قيد التقدم.

الخطوة الثالثة 
لاحظ أي أصوات طقطقة غير عادية ومتكررة ، أو نقرات على الخط ، هذه هي المؤشرات التي يقوم شخص ما بمراقبة المحادثة وربما تسجيلها.


الخطوة الرابعة 
اسأل الشخص الذي تتحدث معه عما إذا كانت مكالمتك قيد التسجيل أم لا.
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