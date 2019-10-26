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رياضة

رغم الرياح والأمطار.. جدو يتحدى الجو بصورة له وسط البحر مع ابنته

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:32 م
جدو
جدو
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منار نور
نشر محمد ناجى جدو لاعب فريق الجونة، مجموعة من الصور تجمعه مع ابنته عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر محمد ناجى جدو فى الصورة برفقة ابنته على إحدى المراكب بالبحر، وتفاعل عدد كبير من محبى اللاعب محمد ناجى جدو مع الصورة.

وجاءت التعليقات كالتالى: "فى حد يروح البحر فى الجو دا" _ "ماشاء الله ربنا يخليهالك" _ "ربنا يبارك فيها".

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