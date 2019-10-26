إنبى يستعد للزمالك بـ 4 مباريات ودية

استقر الجهاز الفنى لإنبى ، بقيادة حلمى طولان على خوض فريقه 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك، التى من المقرر لها أن تقام مباشرة عقب نهاية فترة التوقف الحالية، فى الجولة السادسة من منافسات الدورى المصرى.



ويبدأ الفريق البترولى سلسلة مبارياته الودية خلال التوقف يوم 7 نوفمبر بمواجهة الإنتاج الحربى، ثم المقاصة يوم 11 من نفس الشهر، على أن يلتقى بعد ذلك يوم 14 من شهر نوفمبر مع حرس الحدود ويختتم مبارياته الودية بلقاء دجلة يوم 18 من الشهر ذاته.



ويخوض إنبى جميع مبارياته الودية فى الثالثة عصرًا على استاد بتروسبورت، ويحتل الفريق البترولى حاليًا المركز الأخير فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد نقطة واحدة بعدما خاض 5 مباريات خسر منهم 4 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يحقق الفوز فى أى لقاء، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعد خوضه 4 مباريات، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يتعرض للخسارة حتى الآن.