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رياضة

منتخب مصر يستعد لـ كينيا وجزر القمر على مرحلتين.. اعرف السبب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:31 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى تقسيم استعداداته لمباراتى كينيا وجزر القمر فى بداية التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 على مرحلتين تشمل الأولى إقامة تدريباته بمعسكر مفتوح يبدأ ٢٨ اكتوبر الجاري.

ويضم المعسكر المفتوح العناصر التي حصلت على فترات راحة طويلة لمحاولة تجهيزهم بما لا يؤثر على استعدادات المنتخب بعدما راعي المدير الفني مدي احتياج اللاعبين لفترات الراحة و عودتهم للتدريبات بعد دراسة حالة كل لاعب على حدة وفقا لبرنامجه التدريبي مع ناديه وسيتواجد لاعبو الزمالك في تدريبات المعسكر المفتوح بعد التنسيق مع ناديهم لوضع برنامج تدريبي للعناصر التي وقع عليها الاختيار لإراحة البعض وبدء التدريب مع البعض الآخر

وتبدأ المرحلة الثانية لإعداد منتخب مصر بمعسكر مغلق يوم ٥ نوفمبر المقبل بعد عودة لاعبي الأهلي من معسكرهم الخارجي و أنتهاء مشاركة ناديي بيراميدز والمصري في البطولة الكونفيدرالية .

ويسعي الجهاز الفني لاستغلال هذه الفترة لتحديد احتياجاته في ضوء متابعته لكل العناصر سواء في التدريبات أو في المباراة الودية المقرر إقامتها يوم ٧ نوفمبر المقبل قبل لقاءى كينيا وجزر القمر.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قد استعراض كل الظروف المحيطة بأخر استعداداته والخاصة بارتباط الأندية المنوط بها ضم لاعبيها لمعسكر المنتخب الوطني المقبل لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون وذلك بعد مناقشة حسام البدري المدير الفني كل الحيثيات في اجتماعاته المتتالية مع مدير المنتخب محمد بركات و أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر والخاصة بتداعيات تأجيل مباريات مسابقتى الدوري الممتاز وكأس مصر.

وتبين للجهاز الفني لمنتخب مصر وجود فوارق واختلافات بين استعدادات كل الأندية خلال فترة التوقف الحالية والمتعلقة بفترات الراحة السلبية لجميع اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة المبدئية والتي تشمل تقريبا ٣٢ لاعبا للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية قبل اختيار القائمة النهائية والتي ستمثل المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر .
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