حكم إقامة صلاة جماعتين في المسجد.. شاهد رد علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه لا يجوز عقد صلاة جماعتين أو أكثر من جماعة في مكان واحد، لافتا إلى أنه يجوز في حالة ما إذا كانت الأبواب مغلقة أو يوجد فواصل تمنع الوصول للجماعة الأولى أو الأصلية .





وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية أنه إذا كانت الأبواب مفتوحة ولا يوجد ما يمنع من الصلاة مع الجماعة الأولى أو الأصلية فلا يجوز عقد جماعة أخرى بالمسجد طالما أن اللحاق بالأولى متاح.





من جانبها قالت دار الإفتاء إن صورة إقامة جماعتين في وقت واحد في مسجد واحد من الأمور التي تحدث مشكلات بين الناس، والحكم في ذلك يختلف باختلاف وجود إمام راتب أو ترتب فتنة ونحوه،.



