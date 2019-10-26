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رياضة

واصل سقوطه | في أول لقاء لـ جروس .. الأهلى يتلقى هزيمة قاسية | فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
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عمر سلامة
خسر الأهلي السعودى الذى شارك لأول مرة تحت قيادة المدير الفنى السابق لنادى الزمالك كريستيان جروس من الحزم بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف اللقاء الأول ابراهيما تانديا لاعب نادي الحزم، فى الدقيقة الخمسين من زمن الشوط الثانى، من تصويبة قوية على يمين محمد العويس.

وفي الدقيقة السبعين، سجل عبد الباسط هندي هدف التعادل للأهلي بعدما تابع رأسية عمر السومة التي اصطدمت في مدافع الحزم ليحولها في المرمى.

وسجل منصور حمزي الهدف الثاني لنادي الحزم عند الدقيقة 87، بعدما انفرد بالحارس محمد العويس، ليضع الكرة على يساره.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي عند النقطة الرابعة عشرة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى النقطة الثالثة عشرة في المركز السادس.

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