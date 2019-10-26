في عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جرأة وأنوثة أمينة خليل

يصادف اليوم السبت 26 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل والتى أكملت اليوم عامها الـ 31، وتعد أمينة من النجمات اللواتي يخطفن النظر فى مختلف المناسبات نتيجة لإختيارها استيلات ملائمة لها.



ودائما ما تختار أمينة خليل مجموعة من الفساتين الرائعة التي تبرز جمالها ورشاقتها في مُختلف المناسبات، فهي تفضل اللون الاسود للتعبير عن الفخامة والرقي.



وتختار أمينة خليل الالوان الفاتحة التي تعبر عن الفرحة والتفاؤل، بالاضافة إلى اختيارها مجموعة من الاستيلات التي تجمع بين البساطة والاناقة والرقي.



وتخطف أمينة خليل الانظار في كل الاماكن التي تظهر بها وتتألق على السجادة الحمراء بما يناسب جمالها ويبرز أناقتها، واليكم مجموعة من الاطلالات التى توضح تفاصيل.