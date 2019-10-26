Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:00 م
تركي ال الشيخ والخطيب
تركي ال الشيخ والخطيب
Advertisements
عمرو ابوبكر
حرص المستشار تركي ال الشيخ على مشاركة جمهور الأهلي، والعالم العربي، تغريدة جديدة يشير من خلالها الى المصالحة مع النادي وجمهوره. 

وكتب ال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" كيف اعادي جمهور الاهلي والنادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم و لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي و الآن و قد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع و العودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان.

يذكر أن آل الشيخ كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: لا أحد يزايد على ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا ... لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب، عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا ... وعندما مرض دعوت له بالشفاء.. هذي أخلاق العرب وهكذا تربينا، أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءه له أو التقليل منه وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرساله جيدًا.. السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن أسمح باستخدام اسمي للإساءة للخطيب .. تركي آل شيخ : بابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان

أهلا بالفرسان.. شوبير يعلق على منشور تركي آل الشيخ للمصالحة مع الأهلي

بعد بيانه الحاسم.. كيف ردت جماهير الأهلي على دعوة تركي آل الشيخ للمصالحة

رفض تجاوز مرتضى في حق الخطيب .. كيف أخرس تركي آل الشيخ المتربصين بعلاقته بالأهلي .. القصة الكاملة

اعتذر أولا.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي عن رغبة تركي آل الشيخ في التصالح مع الاهلي

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ

ترشيحاتنا

اعتذر أولا.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي عن رغبة تركي آل الشيخ في التصالح مع الاهلي

عزة مصطفى تفضح كذب الهارب محمد علي .. فيديو

الأزمات تطارد النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي.. استقالة جديدة تضرب النادي التونسي

هنا الزاهد: زيزي صديقتي المفضلة.. وأحمد فهمي يقبل صديقة زوجته .. فيديو

تزداد قوة .. تعرف على مسار عاصفة ميديكين المدمرة بعد مرورها من مصر

بعد موجة الأمطار.. تحرك عاجل من البرلمان بسبب حوادث الصعق الكهربائي

Advertisements

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

مرتديا قميص الأهلي.. كهربا يحتفل بانضمامه إلى قائمة منتخب مصر ..شاهد

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن المحترفين

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ

بعد إصابته بـ التسمم.. تعرف على تطورات حالة نجم الأهلي

الكذابون يمتنعون | خالد الغندور يعلن موعد بث قناة الزمالك فى رسالة شديدة اللهجة

اعتذر أولا.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي عن رغبة تركي آل الشيخ في التصالح مع الاهلي

كهربا يكذب الجميع بشأن صورته بـ تيشيرت الأهلي.. اعرف الحكاية

بعد خروجه من حسابات ميتشو ... 3 أندية تسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك

اخبار الرياضة.. قرار جديد من مرتضى منصور.. وادي دجلة يصدم الزمالك.. وأزمة تضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

واصل سقوطه | في أول لقاء لـ جروس .. الأهلى يتلقى هزيمة قاسية | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور