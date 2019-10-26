تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

حرص المستشار تركي ال الشيخ على مشاركة جمهور الأهلي، والعالم العربي، تغريدة جديدة يشير من خلالها الى المصالحة مع النادي وجمهوره.



وكتب ال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" كيف اعادي جمهور الاهلي والنادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم و لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي و الآن و قد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع و العودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان.



يذكر أن آل الشيخ كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: لا أحد يزايد على ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا ... لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب، عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا ... وعندما مرض دعوت له بالشفاء.. هذي أخلاق العرب وهكذا تربينا، أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءه له أو التقليل منه وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرساله جيدًا.. السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره.

