Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صوت الشعب: ادعاءات البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان تستند إلى تقارير مشبوهة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:22 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
Advertisements
حسن رضوان
أكد حزب صوت الشعب إن ادعاءات البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر كاذبة ومسيسة وتستند إلى تقارير مشبوهة ومنقولة من مواقع وصفحات الجماعة الإرهابية.

و قال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب في بيان اليوم السبت :إننا نرفض تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المصري وبدلا من التفرغ للهجوم على مصر اقول لهم أين أنتم مما يحدث في ليبيا واليمن ولبنان والعراق ولماذا لا نجد بيان واحد منكم ضد الغزو التركي لسوريا الشقيقة ولكن دائما الدولة المصرية مستهدفة من دول كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

وأضاف البراوي إن المؤامرة على وطننا الغالي ستظل مستمرة طالما لدينا قيادة سياسية حكيمة ورشيدة تبني وتعمر بقوة وعزيمة الأبطال وسنجد خفافيش الظلام وأهل الشر والعملاء يتسابقون في تشوية مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

أشار رئيس الحزب إلى ان المقبوض عليهم في مصر على ذمة قضايا إرهابية أو جنائية أو رهن التحقيقات ولدينا قضاء عادل وشامخ وما يقال غير ذلك فهو لا أساس له من الصحة ويأتي ضمن الحملة الممنهجة الممولة ضد الدولة المصرية. أوضح البراوي إن البرلمان الأوروبي ومنظمات العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومن على شاكلتهم لهم أجندات سياسية فهم دائما يرون بعيون قطر وتركيا ولا يستندون إلى معلومات صحيحة وإنما يعتمدون على أرقام كاذبة بهدف نشر الفوضى في البلاد
Advertisements

ترشيحاتنا

وفاة قاسم الدالي | حكاية مشهد للتاريخ جمعه بـ عادل أدهم .. فيديو

هنا الزاهد: زيزي صديقتي المفضلة.. وأحمد فهمي يقبل صديقة زوجته .. فيديو

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن المحترفين

بفستان رمادى ملفت.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

احترس.. 4 خطوات تكشف لك أن مكالمتك يتم تسجيلها

قنوات الإخوان تاجرت ببنتي..والد الطفلة مروة يكشف ألاعيب الجماعة الإرهابية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور