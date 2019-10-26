صوت الشعب: ادعاءات البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان تستند إلى تقارير مشبوهة

أكد حزب صوت الشعب إن ادعاءات البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر كاذبة ومسيسة وتستند إلى تقارير مشبوهة ومنقولة من مواقع وصفحات الجماعة الإرهابية.



و قال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب في بيان اليوم السبت :إننا نرفض تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المصري وبدلا من التفرغ للهجوم على مصر اقول لهم أين أنتم مما يحدث في ليبيا واليمن ولبنان والعراق ولماذا لا نجد بيان واحد منكم ضد الغزو التركي لسوريا الشقيقة ولكن دائما الدولة المصرية مستهدفة من دول كارهة لتقدم مصر ونهضتها.



وأضاف البراوي إن المؤامرة على وطننا الغالي ستظل مستمرة طالما لدينا قيادة سياسية حكيمة ورشيدة تبني وتعمر بقوة وعزيمة الأبطال وسنجد خفافيش الظلام وأهل الشر والعملاء يتسابقون في تشوية مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.



أشار رئيس الحزب إلى ان المقبوض عليهم في مصر على ذمة قضايا إرهابية أو جنائية أو رهن التحقيقات ولدينا قضاء عادل وشامخ وما يقال غير ذلك فهو لا أساس له من الصحة ويأتي ضمن الحملة الممنهجة الممولة ضد الدولة المصرية. أوضح البراوي إن البرلمان الأوروبي ومنظمات العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومن على شاكلتهم لهم أجندات سياسية فهم دائما يرون بعيون قطر وتركيا ولا يستندون إلى معلومات صحيحة وإنما يعتمدون على أرقام كاذبة بهدف نشر الفوضى في البلاد