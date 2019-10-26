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رياضة

إنتر ميلان يرفض الصدارة بالتعادل مع بارما 2-2 في الدوري الإيطالي.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:54 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق إنتر ميلان مع مضيفه بارما بنتيجة بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

أحرز كاندريفا الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 23، وجاء رد بارما عن طريق يان كرامو، في الدقيقة 26، قبل أن يتقدم جيرفينهو، للضيوف في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، أدرك روميلو لوكاكو، التعادل لإنتر في الدقيقة 51.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر، كما ارتفع رصيد بارما إلى 13 نقطة، في المركز السادس.

وكان يوفنتوس تعادل أمام ليتشي بهدف مقابل هدف صباح اليوم السبت .
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