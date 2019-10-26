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تعليم

جامعة طنطا تتقدم 10 مراكز في التصنيف الأمريكي لعام 2020

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:11 م
جامعة طنطا تتقدم
جامعة طنطا تتقدم 10 مراكز في التصنيف الأمريكي لعام 2020
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أحمد على
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ظهور نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكي يو اس نيوز US News لعام 2020، مؤكدًا تقدم ترتيب جامعة طنطا عالميًا بـ10 مراكز عن العام السابق .

وأشار الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تدعم اللجنة العليا للتصنيف الدولي بالجامعة في استراتيجيتها المتبعة لرفع تصنيف الجامعة العالمي من خلال عدد من الإجراءات التنظيمية التى يتم تنسيقها بين القطاعات والإدارات المختلفة داخل جامعة طنطا.

وأوضح الدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، إن تصنيف يو اس نيوز US News يعتمد على عدة معايير منها النجاح الأكاديمي للجامعات والأبحاث التي تنشر بكل جامعة ، إضافة إلى التعاون الدولي بين الجامعة والجامعات الأخرى ومنح درجات الدكتوراه.
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