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مرأة

هيسد معاكي في أي مناسبة.. في 5 دقائق حضري أحلى فطير بالجلاش

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:15 ص
فطير بالجلاش
فطير بالجلاش
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نهى هجرس
يعد الفطير من أشهر وألذ وأشهى الأكلات بالنسبة للبيت المصرى، ولكن طريقة إعداده لا يعرفها الكثير لذلك قمنا بطريقة أعداد سهلة للفطير من الجلاش ولا لاتستغرق الكثير من الوقت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى وهى:

المكونات
1- جلاش
2- سمنة
3- سكر بودر
4- لبن

طريقة عمل الفطير بالجلاش
- يدهن الجلاش بالسمنة السايحة ثم يرص فوق بعضة ويطبق على أربع
- تدهن طاسة بالسمنة على النار ونضع بها الجلاش حتى يحمر لونة من الوجهين
- يرش بالسكر ثم نضيف له القليل من اللبن حتى يصبح طرى ويقدم
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