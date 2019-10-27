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مرأة

بعد ضبط مطعم وجبات جاهزة.. خطوات للتفرقة بين الدجاج واللحم الفاسد من الصالح

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:29 ص
بعد ضبطه :خطوات للتفرقة
بعد ضبطه :خطوات للتفرقة بين الدجاج واللحم الفاسد من الصالح
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أسماء عبد الحفيظ
بعد ضبط مخزن تابع لأحد المطاعم غير مرخص للوجبات الجاهزة بمدينة نصر أول بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية "اللحوم والدواجن ومصنعاتهما" المعبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" والغير صالحة للاستهلاك، يقدم لك موقع صدى البلد خطوات لأكتشاف اللحوم الصالحة من الفاسدة والدواجن الصالحة من الفاسدة .

أوضح الدكتور إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة ، في تصريح خاص لصدى البلد، أنه يجب التأكد من وجود ختم أحمر تابع للمجازر الحكومية .

وأشار إسماعيل، إلى أن تغير لون اللحوم من اللون الوردي إلى الداكن أو الأزرق يؤكد فسادها، وكذلك رائحة اللحوم تلعب دورا كبيرا في التفرقة لأن اللحم الفاسد رائحته نفاذة، وعند الضغط على اللحوم فإن الفاسد منها يفرز دماء ومياه بعكس الصالح .

التفرقة بين الدجاج الفاسد من الصالح :

-تغير اللون: الدجاج الخام والطازج لديه لون وردي أو لحمي، وعندما يفسد يتغير لونه إلى اللون الرمادي.

-رائحة الدجاج: الدجاج الفاسد له رائحة قوية جدا تشبه رأحة الحامض؛ لذا تخلصي من الدجاج الخام عن استنشاق تلك الرائحة.

-لمس الدجاج: لمس الدجاج بعد شطفه للتأكد من لزوجته، فإذا كانت لزوجت الدجاج زائدة بشكل غير عادي فهذا يدل على فساده.
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