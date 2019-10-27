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فن

فريدة سيف النصر: ألعب دور ضريرة لأول مرة فى حواديت الشانزلزيه

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:06 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
أكدت الفنانة فريدة سيف النصر أنها تحمست للانضمام إلى مسلسل حودايت الشانزلزيه، بسبب اعتماده على الشباب فى الإخراج والتأليف.

وأضافت فريدة سيف النصر لـ صدى البلد، أنها تجسد خلال أحداث المسلسل دور ضريرة، وهو الدور الذى تلعب لأول مرة فى حياتها الفنية.

"حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى إشراف عام لحسام شوقي، ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، جينا سليم، إدوارد، فريدة سيف النصر، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.

المسلسل يستعرض الحياة الاجتماعية في مصر في حقبة الخمسينيات، حيث يجسد نجوم العمل الطبقات المختلفة للمجتمع بهذه الحقبة الزمنية وكيف كانت التعاملات بين الناس وقتها، بحيث يدور هذا كله في إطار لا يبتعد عن خيال المؤلفين.
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