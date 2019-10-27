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أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27 -10- 2019 .. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:17 ص
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
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كـريـم الـخـطـيـب
سجّلت أسعار الذهب اليوم الأحد، 27 - 10 - 2019، استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-10-2019، لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 675 جنيها للجرام بدون مصنعية.

واستعرض برنامج التليفزيون المصري، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد، 27 - 10 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد، 27 - 10 - 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 771 جنيها
عيار 21: 675 جنيها
عيار 18: 579 جنيها
عيار 14:450 جنيها
الجنيه الذهب: 5417 جنيهًا

سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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