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أخبار العالم

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبوبكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
البغدادي
البغدادي
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محمد علي
كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في سوريا وإن العملية حدثت في وقتٍ قياسي، وفق ماذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.

ونسبت مجلة نيوزويك إلى مسؤول بالجيش الأمريكي جرى إطلاعه على نتائج العملية قوله إن البغدادي قتل خلالها في ساعة ونصف مع 8 آخرين من أتباعه.

وقال مسؤول بالبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العملية قبل حوالي أسبوع، موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادي قرب قرية "بريشا" في إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة.

وبعد لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم، في تغريدة على تويتر، أن "شيئًا كبيرًا حصل للتو"، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيُدلي بتصريح مهمّ الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش.

وبالتزامن، ألمحت وسائل اعلام أمريكية إلى احتمال أن يكشف ترامب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وأفادت نيوزويك نقلًا عن مصادر مطلعة أن القوات الأمريكية شنت غارة استهدفت رأس داعش، بعد أن وافق ترامب على العملية قبل حوالي أسبوع.

كما نقلت المجلة عن مسؤول كبير في البنتاجون، مطلع على العملية قوله، وذلك، بالتزامن مع تقارير أفادت بتحليق مروحيات عسكرية أميركية فوق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للمتطرفين في سوريا.

قال مسؤولان إيرانيان لرويترز اليوم الأحد إن مصادر فى سوريا أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل.

وذكر أحد المسؤولين "أبلغ مسؤلوون سوريون إيران بوفاة البغدادى بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان". وأكد المسؤول الثاني ذلك.
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