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رياضة

تدريبات خاصة.. تعرف علي البرنامج التدريبي للأهلي استعدادا للدوري

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:18 م
الأهلي
الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة الحديث عن ثلاثة محاور يأتي في مقدمتها شرح خطة الإعداد للمرحلة المقبلة التي يتخللها خوض معسكر إعداد خارجي ينطلق نهاية الشهر الجاري حيث يخوض الفريق تدريباته يوميا علي ملعب التتش بالجزيرة حتي موعد السفر.

ويتطرق فايلر في المحور الثاني من محاضرته مع اللاعبين إلي تحديات المرحلة المقبلة حيث يتطلع الجهاز الفني للحفاظ علي دوافع اللاعبين خلال فترة توقف الدوري من أجل الظهور بشكل متميز في أول مباراة للفريق عند استئناف الدوري ،بالإضافة إلى الاستعداد لضربة البداية المهمة أمام النجم الساحلي التونسي في أول لقاءات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 29 نوفمبر المقبل.

ويشهد المحور الثالث في محاضرة فايلر المنتظرة مع اللاعبين اليوم الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم الذي يأتي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.
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