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أخبار العالم

مشهد دموي.. إطلاق نار في حفل طلابي بأمريكا وسقوط ضحايا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:28 م
شرطة أمريكية
شرطة أمريكية
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محمد علي
أوردت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار عشوائي في حفل كان يقام بتكساس اليوم الأحد، في تكرارٍ مخل لحوادث إطلاق النار التي انتشرت في أمريكا خلال الفترة الماضية.

وقالت وسائل الإعلام إن مئات الطلاب تجمعوا في جرينفيل بالقرب من دالاس، للاحتفال ببداية مرحلة جديدة في "كلية تكساس إيه آند إم" للتجارة، ولم يكن أحدهم يتخيل ان يتحول الحفل إلى مشهد دموي مروع.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه من غير الواضح عدد الذين كانوا في المبنى عندما فتح شخص يحمل بندقية النار، مؤكدة أن الجاني لا يزال طليقًا.

وطوقت الشرطة المكان بينما يقوم برجالها بالبحث المكثف عن القاتل، لحين ضبطه واعتقاله.

وتسود في أمريكا حالة عامة من فوضى امتلاك السلاح، صارت تلقي بظلالها أكثر في أكثر خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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