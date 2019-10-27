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أخبار البلد

الأوقاف: انطلاق المعسكر التثقيفي للأئمة بالأسكندرية.. السبت المقبل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:03 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف انطلاق فعاليات الفوج الثالث لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية للعام المالي (2019م – 2020م) ، والذي يستضيف الأئمة الناجحين في مسابقة إمام منطقة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الاثنين المقبل.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوي العلمي والمهاري لمعالجة القضايا المعاصرة والمجتمعية برؤية شرعية منضبطة تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.

ويشارك في المعسكر نحو (48 ) إماما من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بها.
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