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عاجل .. جمعية المصارف اللبنانية: استمرار إغلاق البنوك غدا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:12 م
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا عاجلا عن جمعية المصارف اللبنانية كشفت خلاله عن استمرار إغلاق البنوك غدا الاثنين.

وتواجه الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري مأزقًا كبيرًا يهدد استمرارها، حيث يواصل آلاف اللبنانيين لليوم الحادى عشر على التوالي، احتجاجاتهم المطلبية في شوارع العديد من المدن ملوحين بالأعلام من الحراك الشعبي.

وذلك على الرغم من إقرار الحكومة رزمة إصلاحات غير مسبوقة.
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