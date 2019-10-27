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منوعات

من أجل تقنية 5G.. بريطانيا تمنح هواوي مفاجأة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:21 م
هواوي
هواوي
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شيماء عبد المنعم
ذكرت صحيفة صنداي تايمز "the sunday times"، اليوم الأحد أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "Boris Johnson"، يستعد لمنح شركة هواوي "Huawei" الصينية، ترخيص الوصول إلى شبكة اتصالات الجيل الخامس المستقبلية في المملكة المتحدة.

وقالت مصادر الخدمات الحكومية والأمنية العليا: "إن المملكة المتحدة تتجه نحو اتخاذ قرار من شأنه أن يسمح لشركة هواوي بالوصول إلى الأجزاء غير المتنازع عليها من الشبكة".

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، سيفتح قرار بريطانيا صدعا مع الولايات المتحدة لأنها حظرت علي المجموعة الصينية حق الوصول إلى شبكة اتصالات الجيل الخامس بأمريكا، وذلك بسبب مخاوف من أنها تفتح بابًا لوكالات الاستخبارات الصينية للتجسس على الأمريكين.

ويأتى ذلك بعد إعلان شركة ARM البريطانية منح هواوي ترخيص لاستخدام الرقاقات الإلكترونية الخاصة بها، والتي تعتمد عليها الشركة الصينية في تصنيع معالجات الهواتف الذكية الخاصة بها.

وقد أوقفت الشركات البريطانية علاقاتها التجارية مع هواوي الصينية في وقت سابق من مايو الماضي 2019، وذلك تنفيذًا للحظر الأمريكي الذي فرضته الحكومة الأمريكية على التعاون التجاري مع عملاق التكنولوجيا.

وذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بمنح وزير التجارة سلطة إضافة هواوي للقائمة السوداء للتجارة، وفرض حظرًا أخر على الشركات والهيئات الحكومية الأمريكية التعاون معها.

يذكر أن هواوي لم تتمكن من استخدام خدمات ومنتجات شركة جوجل الأمريكية في أحدث إصدار من هواتفها الذكية ميت 30 وميت 30 برو، حيث فقدت الشركة الصينية القدرة على الوصول إلى خدمات جوجل المختلفة بالرغم من المواصفات القوية للهواتف، بما في ذلك متجر تطبيقات جوجل بلاي وخرائط جوجل وGmail، حيث تكبدت عملاق التكنولوجيا هواوي خسائر قدرها 30 مليار دولار أمريكي بسبب الحظر.
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