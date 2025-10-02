قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أسماء محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك
لبنان .. عدوان الإسرائيلي جديد على طريق الجرمق - الخردلي
عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه
رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم
ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك
12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"
نسور مصر في حرب النصر.. 200 طائرة مصرية حققت المفاجأة الكبرى في أكتوبر 73
أخبار العالم

ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي

ماكرون
ماكرون
القسم الخارجي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إسقاط طائرات روسية منتهكة للأجواء الأوروبية يبقى خيارًا مطروحًا ضمن ما وصفه بـ"عقيدة الغموض الاستراتيجي"، في إشارة إلى أن جميع السيناريوهات تظل قابلة للتنفيذ إذا ما اقتضت الضرورة.

وفي مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجيمانيه تسايتونج الألمانية، شدّد ماكرون على أن الموقف الأوروبي يجب أن يتسم بالحزم والوضوح تجاه أي محاولات روسية لاختبار قدرات الردع الغربية، مضيفًا أن "أمن القارة لا يمكن أن يخضع للتجارب أو الانتهاكات".

اتهامات متكررة

ويأتي هذا التصريح في ظل اتهامات متكررة من بعض الدول الأوروبية لروسيا بانتهاك أجوائها عبر مقاتلات أو طائرات مسيّرة، وهي اتهامات نفتها موسكو جملة وتفصيلاً. 

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هذه الادعاءات "لا أساس لها"، فيما شددت وزارة الدفاع الروسية على أن تحليق طائراتها يتم وفق القوانين الدولية وفي مناطق مسموح بها.

أبعاد جديدة للتوتر

تصريحات ماكرون تكشف عن تصعيد محتمل في المواقف الغربية حيال روسيا، إذ تنسجم مع دعوات سابقة في أروقة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لردع موسكو. 

ويُنظر إلى خيار إسقاط الطائرات كإشارة ردع رمزية قد تؤدي في المقابل إلى تصعيد عسكري غير مسبوق إذا ما تم تفعيله.

مخاوف أوروبية متزايدة

التطور الأخير يسلّط الضوء على مخاوف أوروبية متنامية من توسع رقعة الحرب في أوكرانيا إلى أراضي الحلف. 

ففي الأشهر الماضية، أفادت بولندا ورومانيا ودول البلطيق بتسجيل حوادث جوية مثيرة للقلق، بعضها جرى توثيقه عبر رادارات دفاعية، ما دفعها إلى مطالبة الناتو بزيادة منظومات الدفاع الجوي وتوسيع نطاق المراقبة.

معادلة الردع والحوار

ورغم لهجة ماكرون الحادة، يرى مراقبون أن باريس لا تزال حريصة على إبقاء قنوات الاتصال مع موسكو مفتوحة، إدراكًا منها أن أي مواجهة مباشرة قد تضع أوروبا على أعتاب نزاع واسع. 

وتبدو تصريحات الرئيس الفرنسي أقرب إلى "رسائل ردع سياسية" موجهة للكرملين، أكثر من كونها إعلانًا عن خطوات عسكرية وشيكة.

فرانكفورتر ألجيمانيه تسايتونج إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي طائرات روسية الموقف الأوروبي الكرملين دميتري بيسكوف

