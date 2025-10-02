12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، معلومات هامة عن مادة البرمجة التي يتم تدريسها لطلاب الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قالت مديريات التربية والتعليم ، أنه طبقا للقرار 234 بتاريخ 17 سبتمبر 2025 ، تتمثل أبرز المعلومات عن مادة البرمجة فيما يلي :

مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطالب

تعتبر مادة نجاح و رسوب ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي

تدرس بواقع 4 حصص أسبوعيا بإجمالي عدد ساعات 103 ساعة

الدرجة الكلية للمادة من 100 درجة والصغرى 50 لكل فصل دراسي

تدرس مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي العام والبكالوريا

30 % من أعمال السنة على امتحان الفصل الدراسي الواحد

15 % من أعمال السنة على اختبار الشهر الأول

15 % من أعمال السنة على اختبار الشهر الثاني

10 % من أعمال السنة على السلوك والمواظبة

15 % على كشكول الحصة والواجب

15 % على التقييم الأسبوعي

يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة اما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح فيعقد لهم امتحان دور ثاني ويعد اجتيازه شرطا للانتقال للصف الأعلى

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توعوي حول كافة الخطوات المتعلقة بحصول طلاب الصف الأول الثانوي على اسم المستخدم والرقم السري للدخول على منصة “كيريو” اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية تعريف الطلاب بكافة الخطوات المتعلقة بالدخول على المنصة اليابانية المتخصصة “كيريو”، وكيفية استخدامها.

وأكد الفيديو أن استلام بيانات منصة QUREO يتم باستخدام البريد الموحد والدخول على المنصة ، مشددا على ضرورة اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login

اضغط على التدريب على الذكاء الاصطناعي ( متاح الاستلام للصف الأول الثانوي)

ادخل الايميل الموحد الخاص بك المستخدم لطباعة استمارة 3 اعدادي في اسم الحساب ثم ادخل كلمة المرور

اضغط على استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي

تظهر بياناتك الشخصية وفي الأسفل تجد في بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي الموجود بها اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمنصة

انسخ اسم المستخدم وكلمة المرور و ابدأ رحلتك على المنصة وانطلق إلى عالم البرمجة

عقد امتحانات مادة البرمجة بالمدارس عبر منصة "كويرو" ومنح الناجحين شهادة دولية



وكان قد كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل تدريس أساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية المتخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج التعليمية وتزويد الطلاب بمهارات تواكب متطلبات العصر الرقمي

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التعاون مع الجانب الياباني، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي حديث وفعال يعزز قدرات الطلاب على التفكير والإبداع، ويؤهلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب سيؤدون امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كويرو" اليابانية، على أن يحصلوا في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقًا واسعة للاستفادة من خبراتهم البرمجية في مجالات متعددة.