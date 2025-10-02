قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك
لبنان .. عدوان الإسرائيلي جديد على طريق الجرمق - الخردلي
عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه
رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم
ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك
12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"
نسور مصر في حرب النصر.. 200 طائرة مصرية حققت المفاجأة الكبرى في أكتوبر 73
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في حمص.. والسلطات السورية تتعهد بملاحقة الجناة
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التوك شو.. محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. الصحة تنصح المواطنين بتناول هذا اللقاح

إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
كشفت نسمة أحمد، إحدى شهود العيان على واقعة "خناقة سلايف الشرقية"، عن تفاصيل جديدة حول أسباب اندلاع المشاجرة، مؤكدة أن الشرارة الأولى كانت قيام ابنة الزوجة بتصوير فيديو أثار استفزاز أطراف العائلة.



النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك الكثير من الفرص لتحقيق التنمية في أفريقيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود تحديات كبيرة تواجه القارة الأفريقية لتحقيق التنمية.



شقيقة مسلم: أنا خايفة عليه من الموت وحبي ليه بقى جريمة
عبّرت آية، شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، عن حزنها العميق لتدهور علاقتها بشقيقها، مؤكدة أنها باتت تشعر وكأن خوفها وحرصها عليه تحولا إلى "جريمة".



«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الإسماعيلية تضم 39 مركزًا لعلاج الإدمان، موضحًا أنه تم غلق 19 مركزًا غير مرخص، فيما يبلغ عدد المراكز المرخصة 20 مركزًا فقط تقدم خدمات علاجية معتمدة.



الصحة تنصح المواطنين بتناول هذا اللقاح قبل الشتاء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاحات الإنفلونزا متوفرة بكميات كبيرة، ونصح المواطنين بالحصول على هذه اللقاحات قبل فصل الشتاء، وتحديدا في هذا التوقيت.



تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في مؤتمر تنمية الموارد المعدنية
شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مؤتمر تنمية الموارد المعدنية في أفريقيا.أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تفاوضت مع إثيوبيا على مدار 10 سنوات بشأن السد الإثيوبي، بينما اتخذت إثيوبيا إجراءات أحادية وصفها بـ"البلطجة السياسية الإثيوبية".



أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية جهزت مخيمات لأهالي غزة داخل القطاع، بالإضافة إلى إنشاء 7 مخابز من أجل الفلسطينيين، دون أن تأخذ مالًا من أحد، متسائلًا: "طيب حد عمل ربع اللي عملناه؟".



الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب يوم السبت المقبل، موضحًا أن السبت سيشهد أيضًا عرض مذكرة بجاهزية الجهاز التنفيذي للعمل في الانتخابات.

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

أنطونيو جوتيريش

جوتيريش: الفضاء السيبراني يجب أن "يخدم الصالح العام"

نواب "الدوما" و"البرلمان الأوروبي" يعقدون أول اجتماع لهم منذ 11 عاما عبر تقنية الفيديو

نواب "الدوما" و"البرلمان الأوروبي" يعقدون أول اجتماع لهم منذ 11 عاما عبر تقنية الفيديو

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

