التوك شو.. محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. الصحة تنصح المواطنين بتناول هذا اللقاح

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.





الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

كشفت نسمة أحمد، إحدى شهود العيان على واقعة "خناقة سلايف الشرقية"، عن تفاصيل جديدة حول أسباب اندلاع المشاجرة، مؤكدة أن الشرارة الأولى كانت قيام ابنة الزوجة بتصوير فيديو أثار استفزاز أطراف العائلة.





النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة

أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك الكثير من الفرص لتحقيق التنمية في أفريقيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود تحديات كبيرة تواجه القارة الأفريقية لتحقيق التنمية.





شقيقة مسلم: أنا خايفة عليه من الموت وحبي ليه بقى جريمة

عبّرت آية، شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، عن حزنها العميق لتدهور علاقتها بشقيقها، مؤكدة أنها باتت تشعر وكأن خوفها وحرصها عليه تحولا إلى "جريمة".





«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الإسماعيلية تضم 39 مركزًا لعلاج الإدمان، موضحًا أنه تم غلق 19 مركزًا غير مرخص، فيما يبلغ عدد المراكز المرخصة 20 مركزًا فقط تقدم خدمات علاجية معتمدة.





الصحة تنصح المواطنين بتناول هذا اللقاح قبل الشتاء

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاحات الإنفلونزا متوفرة بكميات كبيرة، ونصح المواطنين بالحصول على هذه اللقاحات قبل فصل الشتاء، وتحديدا في هذا التوقيت.





تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في مؤتمر تنمية الموارد المعدنية

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مؤتمر تنمية الموارد المعدنية في أفريقيا.أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تفاوضت مع إثيوبيا على مدار 10 سنوات بشأن السد الإثيوبي، بينما اتخذت إثيوبيا إجراءات أحادية وصفها بـ"البلطجة السياسية الإثيوبية".





أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية جهزت مخيمات لأهالي غزة داخل القطاع، بالإضافة إلى إنشاء 7 مخابز من أجل الفلسطينيين، دون أن تأخذ مالًا من أحد، متسائلًا: "طيب حد عمل ربع اللي عملناه؟".





الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب يوم السبت المقبل، موضحًا أن السبت سيشهد أيضًا عرض مذكرة بجاهزية الجهاز التنفيذي للعمل في الانتخابات.