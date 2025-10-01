قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تدعو إلى تجديد مساعي وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان
200 ألف جنيه عقوبة التنمر.. قانون الإعاقة ينتصر لكرامة ذوي الهمم
مستقبل وطن: التوجهيات الرئاسية بدعم صوامع الغلال علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة
القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة
اتحاد شباب المصريين في الخارج: المؤامرات على الدولة فشلت بسبب وعي الشعب
خطة ترامب تحمل ألغاما.. حماس: السلاح خط أحمر ومجلس السلام مرفوض
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
محمد البدوي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الإسماعيلية تضم 39 مركزًا لعلاج الإدمان، موضحًا أنه تم غلق 19 مركزًا غير مرخص، فيما يبلغ عدد المراكز المرخصة 20 مركزًا فقط تقدم خدمات علاجية معتمدة.

 التعامل مع المراكز الحكومية

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك تخوفًا غير حقيقي من التعامل مع المراكز الحكومية المرخصة، لافتًا إلى أن هذه المراكز تلتزم بشكل كامل بالحفاظ على حرية وخصوصية المرضى، ولا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بها.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن وزارة الصحة تعمل على التوعية بأهمية تلقي العلاج في المراكز المرخصة، مع التأكيد على أن جميع المعلومات المتعلقة بالمريض سرية تمامًا، مضيفًا أن هناك وحدة رصد تتابع الشكاوى الخاصة بمراكز علاج الإدمان غير المرخصة وتتخذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد متحدث الصحة، على أن الترخيص الخاص بالمراكز يكون موثقًا ومعتمدًا، ومن حق أي مريض أو ذويه طلب الاطلاع على رخصة المركز أو ترخيص الأطباء والمتخصصين العاملين فيه، مؤكدًا أن أمانة الصحة النفسية هي الجهة المسؤولة عن توجيه المرضى للمراكز المرخصة.

وتابع: "أعلى نسبة من المراكز غير القانونية في مصر ليست فقط في مجال علاج الإدمان، وإنما أيضًا في تخصص التجميل، وهو ما يستدعي الحذر والتأكد من الترخيص قبل التعامل مع أي مركز".

حسام عبد الغفار علاج الإدمان الإدمان المراكز الحكومية الدكتور حسام عبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

كبدة الدجاج

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

بالصور

القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة

تسلا
تسلا
تسلا

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد