«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الإسماعيلية تضم 39 مركزًا لعلاج الإدمان، موضحًا أنه تم غلق 19 مركزًا غير مرخص، فيما يبلغ عدد المراكز المرخصة 20 مركزًا فقط تقدم خدمات علاجية معتمدة.

التعامل مع المراكز الحكومية

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك تخوفًا غير حقيقي من التعامل مع المراكز الحكومية المرخصة، لافتًا إلى أن هذه المراكز تلتزم بشكل كامل بالحفاظ على حرية وخصوصية المرضى، ولا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بها.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن وزارة الصحة تعمل على التوعية بأهمية تلقي العلاج في المراكز المرخصة، مع التأكيد على أن جميع المعلومات المتعلقة بالمريض سرية تمامًا، مضيفًا أن هناك وحدة رصد تتابع الشكاوى الخاصة بمراكز علاج الإدمان غير المرخصة وتتخذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد متحدث الصحة، على أن الترخيص الخاص بالمراكز يكون موثقًا ومعتمدًا، ومن حق أي مريض أو ذويه طلب الاطلاع على رخصة المركز أو ترخيص الأطباء والمتخصصين العاملين فيه، مؤكدًا أن أمانة الصحة النفسية هي الجهة المسؤولة عن توجيه المرضى للمراكز المرخصة.

وتابع: "أعلى نسبة من المراكز غير القانونية في مصر ليست فقط في مجال علاج الإدمان، وإنما أيضًا في تخصص التجميل، وهو ما يستدعي الحذر والتأكد من الترخيص قبل التعامل مع أي مركز".