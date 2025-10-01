متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار غلق المدارس بدعوى انتشار مرض اليد والقدم والفم هو إجراء غير صحيح من الناحية الطبية ولا توصيات عالمية بإغلاق المدارس وليس من تخصص وزارة الصحة.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن المرض المشار إليه ليس فيروسًا محددًا باسم HFMD، وإنما هو مجموعة من الأعراض، مؤكدًا أن أغلب الحالات تشفى تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل طبي أو الحصول على أدوية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا توجد أي توصيات عالمية صادرة بشأن إغلاق المدارس بسبب هذا المرض، مشددًا على أن التعامل معه يتم وفقًا للإجراءات الصحية المعتادة، مع التأكيد على أنه لا يمثل خطرًا يستدعي قرارات استثنائية مثل الغلق.