الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
توك شو

شبورة وأتربة ورياح مثيرة.. أجواء خريفية متقلبة في طقس مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية كثيفة تمتد من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

 طقس النهار حار.. وليلاً معتدل
تشهد البلاد طقسًا خريفيًا معتدلًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على أغلب المناطق، ويكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تنخفض الحرارة ليلًا لتكون الأجواء معتدلة.

سحب منخفضة وفرص لسقوط رذاذ خفيف
تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

 أمطار ورياح محملة بالأتربة غربًا
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على السواحل الشمالية الغربية خاصة في مناطق مثل السلوم وسيدي براني، مع نشاط رياح قد تثير الرمال والأتربة في الصحراء الغربية والسواحل الغربية.

 درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية

القاهرة: العظمى 33 – الصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 33 – الصغرى 22

أسوان: العظمى 39 – الصغرى 25

شرم الشيخ: العظمى 35 – الصغرى 26

قنا: العظمى 39 – الصغرى 23

سانت كاترين: العظمى 26 – الصغرى 14

مطروح: العظمى 28 – الصغرى 20

الفيوم: العظمى 34 – الصغرى 21
وينصح السائقون بالحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الشبورة، وارتداء ملابس خفيفة نسبيًا خلال النهار، خاصة في مناطق الجنوب، حيث تسجل درجات حرارة مرتفعة.

