شتاء وأمطار رعدية .. تحذيرات من طقس اليوم

مع مطلع شهر أكتوبر، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء حارة نسبيًا على معظم الأنحاء خلال ساعات النهار، في حين تسود أجواء معتدلة ولطيفة ليلًا.

ويأتي ذلك ضمن السمات المناخية الانتقالية لفصل الخريف، حيث تتقلب الأحوال الجوية بين حرارة الصيف وبوادر الشتاء.

الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات

تشير التوقعات إلى أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 32 درجة مئوية نهارًا، مع طقس حار نسبيًا وظهور سحب منخفضة تعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس، مما يخفف من حدة الحرارة. وتبقى الأجواء أكثر اعتدالًا مع حلول الليل، وسط نشاط ملحوظ للرياح أحيانًا على بعض المناطق المكشوفة. وعلى الرغم من استقرار الطقس في أغلب المحافظات، إلا أن الخرائط رصدت فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

أمطار غزيرة ورعدية

وتشير النماذج العددية للأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانًا، في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء وحتى صباح الخميس 2 أكتوبر، على مناطق مثل السلوم وسيدي براني. ومن المتوقع أن يصاحب الأمطار الرعدية هبات قوية للرياح وانخفاض مؤقت في درجات الحرارة على تلك المناطق الساحلية.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سكان المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار الغزيرة إلى توخي الحيطة والحذر، مع تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة وعدم الوقوف أسفل الأشجار خلال العواصف الرعدية، حفاظًا على سلامتهم. كما شددت على السائقين بضرورة الالتزام بالقيادة الهادئة على الطرق السريعة والداخلية، خاصة مع احتمالية تراكم المياه على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المحافظة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة 32 22 الإسكندرية 29 21 أسوان 38 26 أسيوط 34 23 مرسى مطروح 28 20

وأكدت الأرصاد أن متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية أمر ضروري خلال هذه الفترة الانتقالية، نظرًا لاحتمال حدوث تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن حالة الطقس ستظل تحت المراقبة الدقيقة خلال الأيام المقبلة لضمان سرعة إصدار أي تحذيرات جديدة.