مستشفى معهد ناصر: أساتذة الجامعات وأكفأ الأطباء يشكلون قاعدة صلبة لانطلاق المدينة الطبية

قال الدكتور محمود سعيد، مدير عام مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، إنّ المعهد اختير ليتحول إلى مدينة طبية لعدة أسباب، فهو إحدى ركائز المنظومة الصحية في وزارة الصحة التي تقدم الخدمة لجميع المستشفيات، حيث يستقبل حالات من جميع المحافظات. معقبا: "مش بنتنافس ولا حاجة، بالعكس إحنا شايفين إن دورنا إن إحنا نكمل دور المستشفيات دي".

وأضاف سعيد، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن من مميزات المعهد هو موقعه الاستراتيجي، إذ يوجد في محافظة القاهرة على ملتقى 3 محافظات، هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، كما أنه موجود على ملتقى محاور مهمة جدًا، وهو ما يسهل الوصول إليه من جانب مرضى مختلف المحافظات.

وأوضح أنّ المعهد لا يخدم المنطقة الجغرافية التي يقع فيها فقط، بل يخدم كل أنحاء الجمهورية، فمن الممكن أن يستقبل حالات من أسوان والإسكندرية وجنوب وشمال سيناء.

وذكر أنّ كل ما تقدم كله المعهد يتمتع بمكانة كبيرة عند المصريين، وأصبح قلعة الطب في مصر، وحصن أمان للمصريين، كما أن الفرق الطبية العاملة به تتمتع بسمعة عريقة، إذ يقدم أساتذة من الجامعات المصرية المختلفة الخدمة الطبية للمرضى، وذلك من جامعات مختلفة مثل جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والأزهر، ويعمل به الكثير من أكفأ أطباء وزرة الصحة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لانطلاق المدينة الطبية.