عارفة عبد الرسول تتألق في العرض الخاص لمسلسل يوميات عيلة كواك

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنانة عارفة عبد الرسول في العرض الخاص ل مسلسل يوميات عيلة كواك المقام حالياً في التجمع الخامس.



نشر الفنان إسلام فوزي بوستر مسلسلة الجديد يوميات عيلة كواك ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتب إسلام فوزي “استنونا في أكتوبر على شاهد ”مسلسل يوميات عيلة كواك.

يوميات عيلة كواك مسلسل لايت بطولة إسلام فوزي و زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد و الفنانة عارفة عبد الرسول وعدد كبير من الفنانين والوجوه الجديدة من تأليف الزهراء عصام ، إخراج وليد محمود و يذاع حصرياً على منصة شاهد.

يذكر أن كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن حلمها الذي تسعى إلى تحقيقه في عالم الفن، قائلة إنه يتمثل في الأوسكار.

وأضافت عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد: "حلمي هو الأوسكار".

وفنيا، قالت: أستكمل حالياً تصوير مسلسل اللعبة الجزء الخامس والذي يحمل مفاجآت، وفيلم برشامة، ومسسل عائلة كواك، وإن شاء ينال إعجاب الجمهور".