البنك الأول في الإمارات ينهي أعماله في الكويت وقطر

يعتزم بنك أبو ظبي التجاري (ADCB)، الذي أكمل عملية اندماج ثلاثية في مايو 2019، إنهاء عملياته في قطر والكويت والخروج منهما للتركيز على سوقه المحلي، وفقًا لتقرير بلومبرج.



وذكر بيان لـ بنك أبوظبي التجاري، وفقا لما نشرته بلومبرج اليوم الأحد، أن المقرض بدأ عملية إغلاق العمليات في كلا البلدين وأبلغ السلطات.



ويضم البنك الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له، إلى جانب بنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال منافسين محليين لإنشاء خامس أكبر بنك في منطقة الخليج بأصول بقيمة 110 مليارات دولار وثالث أكبر مؤسسة مالية بالإضافة إلى واحد من أكبر بنوك التجزئة في الإمارات العربية المتحدة.