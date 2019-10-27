الإعدام لحائزى مخدرات في السعودية.. تعرف على جنسيتهما

صدر حكم بالإعدام تعزيرًا بحد السيف، بحق رجلين في السعودية بسبب حيازتهما مخدرات، وتم التصديق علي الحكم أمرٌ ملكي، وفق ما ذكرت صحف سعودية.



ونفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، حُكم القتل تعزيرًا ضد شخصين تلقيا كمية من الحشيش المخدّر في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.



وأصدرت الوزارة اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا فى الرجلين.



وجاء نص البيان :"تم القبض على كل من إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري (يمنيي الجنسية) عند تلقيهما كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيرًا، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".