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رياضة

خطة مستقبلية واستثمار العائد.. الخطيب يناقش سيناريوهات تطوير قناة الأهلي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة ودية مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بحضور العامري فاروق نائب الرئيس، وخالد الدرندلي أمين الصندوق والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي والدكتور سعد شلبي مستشار المجلس للتسويق، وعبد العزيز طاحون المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، ومحمد عبد العظيم ، مسئول الشئون الإدارية.

شهدت الجلسة القصيرة التى جرت بمنزل محمود الخطيب نظرا لظروفه الصحية مناقشة العديد من الأمور العاجلة الخاصة بقناة النادي والخطة المستقبلية لتطوير القناة واستثمار العائد منها بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعاته القادمة ما تم التوصل إليه خلال هذه الجلسة.
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