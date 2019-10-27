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مرأة

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:42 م
مين احلى؟ .. أمهات
مين احلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة أبرزهم هنا ال
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رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور لإطلالات أمهات النجوم ، خلال ظهورهن فى حفل زفاف أبنائهن، واللاتى كان على رأسهن والدة الفنانة هنا الزاهد التى تألقت فى حفل زفافها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا أسود طويلا، وقد اتسم الفستان بالحبات الفضية اللامعة فى الجزء العلوى من التصميم، وبأكمامه غير التقليدية، فيما تميز بالظهر الشفاف.

واعتمدت والدة هنا الزاهد على تسريحة شعر بسيطة ووضعت مكياجا متناسقا مع ملامحها، فيما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الفخمة والجذابة.

واحتفلت الفنانة عبير منير بحفل زفاف ابنتها مريم قورة ابنة الدكتور محمد قورة، بحفل زفافها على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين .

وأطلت الفنانة عبير منير بإطلالة تشبه ابنتها العروس مريم قورة ، بفستان ملائكي رائع ذي اللون الأبيض والطويل المنقوش لأسفل الذيل ، بأكمام طويلة للذيل ، مما أبرز جمالها الأخاذ .

وأكملت عبير إطلالتها فى حفل زفاف ابنتها مريم قورة ، بترك شعرها الأشقر منسدلا على الأكتاف مما أبرز جمالها ووضعت تاجا على رأسها .

ومن ناحية اخرى شارك أحمد فهمي جمهوره بنشر صورة تجمعه بوالدته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتى تألقت بإطلالة محتشمة بالحجاب مرتدية فستانا ابيض مطرزا بالفضى.
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة
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