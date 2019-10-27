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حوادث

مصرع طالب غرقا في مياه البحر الصغير بمنية النصر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:30 م
غرق
غرق
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همت الحسينى
لقى طالب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه البحر الصغير أمام قرية الطاهرى بمنية النصر فيما تمكن الأهالي من انتشال جثمانه .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالى قرية الطاهري بـ غرق الطالب ابراهيم محمد البدراوي ١٦ عاما والمقيم بقرية الجنينة وذلك بالبحر الصغير مقابل قريه الطاهرى .

وانتقل لمكان البلاغ ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وتبين انه تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وتسليمها لاهله وجاري تصريح الدفن وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

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