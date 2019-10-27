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فن

محمد سعد يضع أحمد عز وعلاء الدين في ورطة .. تفاصيل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:58 م
محمد سعد
محمد سعد
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شيرى نبيل
انسحب الفنان محمد سعد من مسرحية " علاء الدين " للنجم أحمد عز على الرغم من البروفات التي استمرت أكثر من شهرين.

كان من المقرر أن يقدم سعد شخصية الجني في المصباح، بينما يقدم عز شخصية علاء الدين وروبي شخصية ياسمينا.

والمسرحية تم الإتفاق على عرضها ضمن عروض كايرو شو، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائم الأحداث الأسطورية.

وكشفت الشركة المنتجة للعمل في بيان أن هناك فريق عمل متكامل سيذهب إلى المسرح الذي يعرض "علاء الدين" في برودواي بمدينة نيويورك الأميركية، لنقل التكنولوجيا والتقنيات التي ينفذ بها العمل هناك، كما سيبدأ العمل علي الفور لإعداد الموسيقى وباقي التفاصيل التي ستحتاج إلى جهد كبير جدا.
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