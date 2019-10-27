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فن

سبب واحد.. أول رد من أحمد حلمى على فشل فيلمه خيال مآتة ..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:01 م
أحمد حلمى
أحمد حلمى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد حلمى فى أول رد فعل، عن سر عدم تحقيق فيلمه الأخير "خيال مآتة" أي نجاح، موضحًا الأسباب التى دفعت الجمهور لعدم الإقبال بشكل أكبر على الفيلم. 

وقال الفنان أحمد حلمى، أثناء مقابلته فى برنامج "عرب وود"، "أتصور أن الفيلم حقق إيرادات جيدة لحد كبير، حيث وصلت إلى 40 مليون جنيه؛ ولكن لم يكن بنفس النجاح الذي حققته أفلامي السابقة". 

وأضاف أحمد حلمى "أرى أن السبب الوحيد فى قلة الإقبال على الفيديو هو أن الجمهور كان يتوقع أن يشاهد عملا كوميديا منذ الدقيقة الأولى فيه ولكن هذا لم يكن موجودا بالفيلم بنسبة كبيرة". 

وتابع أحمد حلمى "أحاول فى كل عمل أقدمه أن يكون هناك تجربة جديدة، وأنا أعتز كثيرا بهذا العمل؛ خاصة أننى بذلت فيه مجهودا كبيرا لتقديمه بالشكل الذى خرج عليه، وبالتالى راضٍ تمامًا عن ما حققه العمل، وآمل أن ينصفنى عند عرضه بالقنوات الفضائية". 

وكشف أحمد حلمى فى نهاية حديثه عن مفاجأة قريبة إلى جمهوره، حيث يسعى للتعاون مع زوجته الفنانة منى زكى وذلك فى القريب العاجل. 

يذكر أن فيلم "خيال مآتة" شارك فى بطولته خالد الصاوى وبيومى فؤاد ومنة شلبى وتاليف عبد الرحيم كمال واخراج خالد مرعى.

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