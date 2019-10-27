«حياة النبي نموذج تطبيقي لصحيح الإسلام».. موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية، بعنوان «حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- نموذج تطبيقي لصحيح الإسلام».



وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي، محذرة من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.