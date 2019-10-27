فوائد الخل التفاح.. رقم 6 و14 الأغرب

فوائد الخل التفاح، قد تتعجب عند سماع تلك المقولة لكن فوائد الخل التفاح لن تخطر ببالك وتتخطى فوائده من التنظيف وغيرها إلى فوائد صحية وجمالية، ستزداد دهشتك عندما تعرف أن الخل يعمل على تحسين فروة الرأس وتقوية الشعر بل وتعزيز لمعانه، ليس ذلك وفقط ولكن أيضا يمثل الخل العلاج الشامل لجميع المشكلات الصحية.



لذلك نرصد فى التقرير التالى فوائد الخل التفاح...



فوائد الخل التفاح

1- يعمل الخل التفاح على إزالة قشرة الرأس، ما عليك سوى خلط خل التفاح والماء في زجاجة رذاذ، رش على شعرك بعد الشامبو ، والجلوس لمدة 15 دقيقة ، ثم شطف الشعر. استخدم مرتين في الأسبوع.



2- تهدئة التهاب الحلق من خلال مزج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع 3 ملاعق صغيرة من عسل البرسيم في كوب من الماء الدافئ للحصول على إكسير سهل، ستعمل المكونات لمساعدتك على الشفاء.



3- القضاء على رائحة القدم حيث تعمل الأحماض في خل التفاح على تغيير درجة الحموضة في بشرتك، والتي تقاوم البكتيريا التي تسبب أقدام كريهة الرائحة.



4- توازن الجهاز الهضمي، فـ الخل التفاح قد يكون مجرد حل للمساعدة في مشاكل الجهاز الهضمي. لتقليل الغازمن خلال تخفيف ملعقة كبيرة من الخل التفاح مع كوب من الماء أو الشاي ، واشربه قبل الأكل، سيقاوم الخل الإمساك أيضًا ، لأن الخل يحفز العصارات الهضمية التي تساعد جسمك على تحطيم الطعام.



5- التخلص من حب الشباب



6- ازالة رائحة بول الحيوانات، حيث يمكنك التخلص من رائحة بول قططتك على بطانية أو على ملابسك من خلال وضع الخل التفاح.



7- التخلص من رائحة الجسم، حيث يساعد خل التفاح على ضبط مستوى الحموضة في الجلد، مما يساعد على القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة.



8- يساهم الخل التفاح فى تخفيف الألم عن العضلات من خلال تدليك يديك وقدميك لتخفيف العضلات المتعبة.



9- يستخدم خل التفاح فى فك تشابك الشعر



10- يضفى النعومة على الملابس من خلال وضع نصف كوب من خل التفاح في غسيلك لتنعيم ملابسك.



11- يعمل خل التفاح على إزالة الرائحة الكريهة من الثلاجة.



12- تنظيف الأرضيات من خلال مزج ربع كوب من خل التفاح مع دلو من الماء والصابون قبل التطهير.



13- يستخدم خل التفاح كبديل للليمون.



14- تنظيف الأبواب والستائر، ويمكن استخدام خل التفاح لإزالة العفن من أبواب الاستحمام، والستائر.



15- تألق الخشب والأثاث، حيث أن خل التفاح يضيف اللمعان على الأثاث الخشبي.



16- استخدمه كمزيل للعرق من خلال مزج خل التفاح والماء ثم ضعه مباشرة تحت الإبط باستخدام كرة من القطن.



17- إزالة البثور، من خلال نقع كرة من القطن في خل التفاح ، وضعها على رأس البثور.



18- انخفاض ضغط الدم، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن حامض الخليك ، وهو المكون الرئيسي في الخل ، قد يساعد في تقليل ضغط الدم.



19- يمكن إضافة الخل على رقائق اللحم مما يعطيه ليونة ما عليك سوى إضافة ملعقة كبيرة من الخل لكل ربع كيلو من اللحم قبل 15 دقيقة من بدء الطهي.



20- يساهم خل التفاح فى فقدان الوزن، حيث تضمينه فى الوجبات الغذائية لانقاص الوزن ضرورة من أجل الحصول على جسم متناسق .