قلة أدب وبهدلة.. القصة الكاملة لـ خناقة ريهام سعيد VS جورج قرداحى | فيديو

أثارت الإعلامية ريهام سعيد جدلا واسعا بسبب تصريحاتها بشأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة مؤكدة على أن هذا الأمر قد يتسبب فى وفاتهم وهو الأمر الذى دفعها لتوجيه اللوم و العتاب لهؤلاء الأشخاص الذين تتسم أجسامهم بزيادة فى الوزن.



وكان هذا التعليق قد تسبب فى حالة من الاستنكار والاستهجان الكثير من المجتمع العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة وتعرضت ريهام سعيد لعديد من الانتقادات الواسع و الهجوم الشرس من قبل متابعيها بسبب هذا الامر وكانت ردودها عنيفه على متابعيها مؤكدة على انها لم تقصد الإهانة لهذه الفئة وإنما تحاول دق نافوس الخطر لهم.



جورج قرداحي :

ولكن هذا التبرير لم يشفع لها حتى دخلت فى تراشق بالألفاظ مع الاعلامى جورج قرداحى الذى علق على ما قالته بأحد البرامج اللبنانية وهاجمها بشراسة قائلا : "ريهام سعيد لازم تضرب بالجزمة" فليس من المعقول ما تقوله والإهانة التى وجهتها إلى هؤلاء الذين يعانون من مرض السمنة فهناك البعض يكون بالنسبة له أمر قهري وبالتالى ليس من الطبيعى مهاجمته أو السخرية منه".



ريهام سعيد :

وقد دفع هذا التصريح القوى الإعلامية ريهام سعيد لتفتح النار على جورج قرداحي وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة : "أنا ممكن أعطيك وأبهدلك.. شكلك اتجننت مين ده اللى يضّرب بالجزمة".



وأضافت ريهام سعيد قائلة: "مفيش أسهل من قلة الأدب ومفيش أصعب من الأدب وأنا ممكن أتعامل بشكل مختلف مع ما قلته عنى وإن كنت انت رجل كبير فى السن .. وان كان الذى يمكن أن يشفع لك إنك من لبنان التى أعتبرها بلدى الثاني ولكن انت عار على لبنان.



وأشارت ريهام سعيد قائلة : "طيب هل أنا معرفش أقول لك إن لو شوفتك فى أى مكان هضربك بالجزمة بس أنا مينفعش أعمل كده عشان أهلى ربونى .. وعيب على إعلامى لم ير الحلقة التى أثارت جدلا ويقتطع منها جزءا ويعلق عليه".



وأوضحت ريهام سعيد قائلة: "أنت ليس لك تاريخ كبير فى الاعلام كل شهرتك كانت مبنية على برنامج مسابقات "من سيربح المليون" لم تقدم أى قضايا حقيقية".



انجى وجدان :

ولم يكن جورج قرداحى الوحيد الذى هاجم ريهام سعيد بينما هاجمتها أيضا الفنانة انجى وجدان التى عبرت عن استهجانها بما صرحت به ريهام سعيد قائلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام :"من العيب ان ريهام تسخر من "التخان" وتتحدث عنهم بشكل غير لائق كما انها لا تعرف السبب الحقيقى وراء زيادة وزنهم اذ ربما يكون نوعا قهرى او مرض ما.



وهو ما دفع ريهام سعيد للرد عليها أيضا بقوة حيث قالت : انتى لا تعلمين شيئا وانا لا اتحدث عنك بما انك سمينة وانما اتحدث عن ان السمنة قد تؤدى بصاحبها الى الوفاه وبالتالى لابد من توخى الحظر ولكنك انتى وامثالك تحبين الاخرين يسخرون من زيادة وزنك فى الاعمال الفنية وهو امر يخصك فى النهاية عندما يقولون اليك :"انا بحب ثلاثة فى بعض".



راندا البحيرى :

ودعمت الفنانة راندا البحيرى موقف الاعلامية ريهام سعيد وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مهاجمة جورج قرداحى بعد إهانته إلى ريهام قائلة : "لا يكونش چورچ قرداحي افتكر إن له قيمة وصدق لما حبيناه أيام البرنامج الوحيد اللي إحنا نعرفهوله".



وتابعت: "ده إحنا اللي عملنالك سعر أنا مشوفتلكش حاجة عليها القيمة.. ولا شوفتلك برنامج بتطلع تتكلم فيه حضرتك كل برامجك بتاعة مسابقات الإعداد هو اللي محفظك هتقول ايه".











