جامعة النيل تطلق فعاليات مؤتمر NILES 2019 بمشاركة 10 دول .. اليوم

تنظم اليوم الاثنين جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور طارق خليل، المؤتمر العلمي الموسع تحت عنوان "أحدث العلوم الناشئة في المجالات الذكية و الرائدة ٢٠١٩" (NILES2019).



ويشارك في المؤتمر باحثين من ١٠ دول ، و يستضيف المؤتمر ثلاثة اساتذة في مجالات المدن الذكية و إنترنت الأشياء و مكثفات الطاقة من دول اليونان و السعودية و الإمارات العربية المتحدة .



ومن المقرر أن تنظم جامعة النيل هذا المؤتمر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، من خلال مبادرة "جسور التنمية" الممولة من مشروع مراقبة نمو الفواكه و الخضروات، وهي أحد مشاريع التعاون بين الأكاديمية وجامعة النيل.



ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي ستكون محل تنفيذ بما يخدم ممظومة العلوم الناشئة



وسوف يستعرض المؤتمر عدد من المحاور منها الهندسة الكهربية وهندسة الاتصالات ونظم الحاسبات و المعلومات والهندسة الطبيه والهندسة الصناعية و الميكانيكية والميكاترونكس.