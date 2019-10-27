باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا برباعية في الشوط الأول بـ الدوري الفرنسي.. فيديو

أنهى فريق باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدمًا على ضيفه مارسيليا بأربعة أهداف مقابل لا شئ، على ملعب حديقة الأمراء، اليوم الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري.



وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدما برباعية نظيفة، بواقع هدفين لإيكاردي ومثلهما لمبابي.



ورفعت الجماهير الباريسية في مدرجات حديقة الأمراء، لوحة عملاقة تظهر ثعبانا كبيرا "كوبرا".



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نانت صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مارسيليا في المركز السابع بـ 16 نقطة.



ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة انتصاراته في الدوري الفرنسي، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي والابتعاد بالصدارة، بينما يطمح مارسيليا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق العاصمة لتحسين في وضعه في جدول الترتيب.