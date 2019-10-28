اختبر قوة نظرك واعثر على القطة في الصورة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختبارًا، تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت، خلال الساعات الماضية، بعد ما طالب الرواد بالعثور على القطة المختبئة في الصورة.



وتظهر الصورة مجموعة من طيور الحمام بينما تختفى القطة بينهم، واستغرق الاختبار الكثير من الوقت للعثور على الهدف، لذلك حاول العثور عليها في أقل من دقيقة.



والغريب أن الرواد لم ينجحوا فى رؤية القطة بسهولة، بسبب لونه المموه مع ألوان طيور الحمام.



يذكر أن الفهد كان مختبئًا في الجانب الأيمن من منتصف الصورة، وهو المكان الذي لم يتوقعه أحد.