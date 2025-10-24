قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قافلة طبية بالوحدة الصحية بمنطقة السنوسية بمرسى مطروح

قافلة طبية بمرسي مطروح
قافلة طبية بمرسي مطروح
ايمن محمود

نظمت مديرية الصحة بمطروح  اليوم الجمعة  بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية و شركة أباتشي خالدة ، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بمنطقة السنوسية  بمدينة مرسى مطروح.

 ياتى ذلك فى إطار جهود المشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع محافظة مطروح لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات بالتنسيق بين مديرية الصحة ومركز و مدينة مرسى مطروح ومديرية التضامن الإجتماعي لإنجاح أعمال القافلة، و الإعلان عنها والتخصصات التي تضمها لتحقيق الإستفادة المرجوة منها

وتضم القوافل أطباء متخصصين في تخصصات ( الباطنة ، الرمد ، الجلدية، الأطفال ) مع توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان .

من ناحية اخرى وفى وقت  سابق صرح الدكتور احمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه استمراراً لخطة مديرية الصحة المبرمة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ،استقبلت مستشفيات محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى 8988 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ ، وتم توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات الطبية 16774 متردد على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات .

كما تم اجراء 187 عملية جراحية من بينهم 7 عملية ذات مهارة ،و65 عملية كبرى و70 عملية متوسطة و40 جراحة صغري، كما تم اجراء و562 تدخل جراحي بسيط بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية خلال نفس الفترة..

وتم حجز 139 مريض باقسام الرعاية المركزة، وحجز 193 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز 660 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة.

وأشار الدكتور احمد رفعت الى انه تم عمل 614 جلسة غسيل كلوي واجراء 3612 فحص بالاشعة 10976 فحص معملى

واكد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية .

هذا وقد اشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة ، مشيراً الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها .

