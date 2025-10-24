القطاع الصحي ببني سويف يفوز بالمركز الأول في مبادرة فحص ما قبل الزواج

تقدَّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بخالص التهنئة والتقدير لقطاع الصحة بالمحافظة، مثنيًا على الجهود الكبيرة لمنظومة العمل الصحي بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وما تحقق من أداء متميز أسفر عن تصدّر بني سويف للمحافظات الأكثر تميزاً في مبادرة فحص ما قبل الزواج بنسبة إنجاز بلغت 92% من المستهدف حتى تاريخه، وهو ما يعكس نجاح المنظومة في الوصول إلى الفئة المستهدفة وتفعيل المبادرة بكفاءة عالية.

وأشاد المحافظ بالجهود المتواصلة التي يبذلها فريق العمل بالمديرية والإدارات الصحية والوحدات والمستشفيات، مؤكداً أن ما تحقق يعكس مدى الجدية والانضباط في تنفيذ خطة وزارة الصحة ضمن المبادرات الرئاسية، وتحقيق رؤية الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، هنأ وكيل الوزارة الدكتور هاني جميعة،جميع العاملين بالمديرية والوحدات الصحية والإدارات المختلفة

مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة الدعم غير المحدود من محافظ بني سويف لقطاع الصحة، والذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة وزارة الصحة تحت قيادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أ.د. خالد عبد الغفار، موجهاً الشكر لكل فرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذا التميز المشرف للمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الصحة ببني سويف حققت إنجازات متتالية على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على المركز الثاني في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بنسبة إنجاز 213%، والمركز الثالث في مبادرة صحة المرأة وسرطان الثدي بنسبة 189%، والمركز الثامن في مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بنسبة 184%، والمركز التاسع في مبادرة الأم والجنين، إلى جانب تميزها في تنفيذ مبادرة فحص ما قبل الزواج التي شهدت إقبالاً ملحوظاً ونجاحاً كبيراً في تحقيق مستهدفاتها.