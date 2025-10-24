قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء
هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين
بحد أقصى 5% من الإنفاق.. ضوابط التبرع للدعاية الانتخابية للنواب
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل
الزراعة: جمع وكبس أكثر من 800 ألف طن من قش الأرز
محافظات

القطاع الصحي ببني سويف يفوز بالمركز الأول في مبادرة فحص ما قبل الزواج

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

تقدَّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بخالص التهنئة والتقدير لقطاع الصحة بالمحافظة، مثنيًا على الجهود الكبيرة لمنظومة العمل الصحي بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وما تحقق من أداء متميز أسفر عن تصدّر بني سويف للمحافظات الأكثر تميزاً في مبادرة فحص ما قبل الزواج بنسبة إنجاز بلغت 92% من المستهدف حتى تاريخه، وهو ما يعكس نجاح المنظومة في الوصول إلى الفئة المستهدفة وتفعيل المبادرة بكفاءة عالية.

وأشاد المحافظ بالجهود المتواصلة التي يبذلها فريق العمل بالمديرية والإدارات الصحية والوحدات والمستشفيات، مؤكداً أن ما تحقق يعكس مدى الجدية والانضباط في تنفيذ خطة وزارة الصحة ضمن المبادرات الرئاسية، وتحقيق رؤية الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، هنأ وكيل الوزارة الدكتور هاني جميعة،جميع العاملين بالمديرية والوحدات الصحية والإدارات المختلفة

مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة الدعم غير المحدود من  محافظ بني سويف لقطاع الصحة، والذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة وزارة الصحة تحت قيادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أ.د. خالد عبد الغفار، موجهاً الشكر لكل فرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذا التميز المشرف للمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الصحة ببني سويف حققت إنجازات متتالية على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على المركز الثاني في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بنسبة إنجاز 213%، والمركز الثالث في مبادرة صحة المرأة وسرطان الثدي بنسبة 189%، والمركز الثامن في مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بنسبة 184%، والمركز التاسع في مبادرة الأم والجنين، إلى جانب تميزها في تنفيذ مبادرة فحص ما قبل الزواج التي شهدت إقبالاً ملحوظاً ونجاحاً كبيراً في تحقيق مستهدفاتها.

صحة بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

المتهمين

13 ألف صاروخ.. القبض على 3 عاطلين يروجون لبيع الألعاب النارية بالقاهرة

إسعاف

إصابة 3 سيدات في إنقلاب تروسيكل بأسيوط

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

بالصور

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

